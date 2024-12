A campanha decorre de 03 a 09 de dezembro e está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024.

O objetivo da campanha é "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por cerca de 60% das infrações registadas".

Estas entidades sublinham, a este propósito, em notas conjuntas hoje divulgadas, que "a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos".

Dão como exemplo um caso de atropelamento, em que se um veículo circular a 30 km/h, a probabilidade das consequências serem mortais é de 10%, mas aumentando a velocidade para 50 km/h, a probabilidade passa a ser de 90%.

A campanha "Viajar sem pressa" será composta por ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

Será complementada com operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, nas suas áreas de jurisdição, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário de forma a "contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução em excesso de velocidade".

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização na terça-feira, pelas 14:00 na EN10-Km 42,3, junto a Setúbal, no dia seguinte, a partir das 13:00, na A11-Km 31 - Portagem de Figueiredo, sentido Guimarães/Braga.

No dia 05 de dezembro, pelas 09:30, terá lugar na rotunda da Rua Nova do Fojo com a Rua Quinta do Fojo (junto à Escola Básica de 1.º CEB D. Pedro I), Canidelo -- Vila Nova de Gaia e no dia 06, às 15:00, na A16-Km 8, sentido Cascais/Sintra - Portagens de Ranholas/Sintra.

A 09 de dezembro, a partir das 14:00, a ação de prevenção decorrerá na Avenida Maria de Lourdes Mello e Castro, em Tomar.

A ANSR, a GNR e a PSP relembram "a velocidade é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais" e que quanto mais rápido se conduzir, menos tempo os condutores têm para imobilizar o veículo, quando algo de inesperado acontece.

"Numa viagem de 20 km, aumentar a velocidade de 50 para 60 km/hora, permite ganhar apenas quatro minutos. Viaje sem pressa", alertam.

Esta é a última das 12 campanhas planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024, explicam as entidades envolvidas.

Ao longo deste ano foi realizada uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança e Telemóvel.

Em 2024, para além dos quatro temas referidos, foi ainda adicionado um novo capítulo sobre a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor.

ARA // ZO

Lusa/Fim