A Câmara Municipal de Gouveia refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que, no mês de agosto, "a maior romaria das Beiras está de volta" à cidade, em formato presencial, após dois anos de interrupção devido à pandemia.

"O concelho estará em festa com um programa que unifica o culto religioso, a tradição, a cultura, a música e a animação, num evento único para quem visita a cidade e num ponto de encontro e regresso às origens para todos os gouveenses", é referido.

O certame vai decorrer entre os dias 11 e 15 de agosto, "com comércio, diversões, concertos, restauração e as típicas farturas".

Segundo o programa, a dupla musical de irmãos Calema subirá ao palco das Festas do Senhor do Calvário no dia 13 de agosto, sábado, David Carreira no dia seguinte e Diogo Piçarra encerra os festejos no dia 15, segunda-feira.

As Festas do Senhor do Calvário têm início no dia 11 de agosto, uma quinta-feira, com o espetáculo de teatro musical "Alto", realizado no âmbito do Alto Mondego Rede Cultural, que decorrerá no Parque da antiga fábrica Bellino & Bellino.

No dia seguinte, o final de tarde inicia-se com a inauguração da exposição "O Retrato em João Abel Manta -- Perfis para as Selectas" (Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta) e serão exibidos dois filmes no anfiteatro da Cerca: "Sabor da Terra" e "O Pai Tirano". A noite de sexta-feira finaliza com o espetáculo musical do Paredão Baile Funk, na Praça do Município.

No sábado, dia 13, no palco do Anfiteatro da Cerca, realiza-se o XLV Festival Internacional de Folclore de Gouveia, organizado pelo Rancho Folclórico local e a noite será preenchida com o concerto da dupla Calema.

Para dia 14, domingo, está agendado o evento desportivo Super Especial Rally de Gouveia e o espetáculo "Gouveia a Cantar" (Anfiteatro da Cerca). O dia termina com o espetáculo de David Carreira.

As Festas do Senhor do Calvário encerram na segunda-feira com um concerto de Diogo Piçarra, um espetáculo surpresa e fogo-de-artifício.

Segundo a autarquia de Gouveia, na Serra da Estrela, do programa do evento fazem ainda parte atividades paralelas, como a primeira Feira Industrial, Comercial e de Artesanato de Gouveia, uma mostra associativa e outra de gado ovino e caprino, uma Festa do Livro e concertos de Bandas Filarmónicas.

Serão ainda realizadas várias atividades lúdicas, culturais e espetáculos de variedade "integrados numa vasta e diversificada programação que contempla artistas do concelho e da região, atraindo gouveenses e visitantes a usufruir de tudo o que Gouveia tem para oferecer", de acordo com a fonte.

A autarquia presidida por Luís Tadeu reconhece que as Festas da Cidade de Gouveia "constituem um dos maiores eventos para a promoção da cidade e do concelho".

"A capela do Senhor do Calvário é o epicentro das festividades, um local sagrado e de muito apreço e devoção por parte dos gouveenses", remata.

