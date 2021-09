De um total de 796 amostras analisadas, aquele ministério cabo-verdiano avançou que há 29 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, numa taxa de positividade de 3,6%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (três), Santa Catarina (três), São Salvador do Mundo (três), São Miguel (sete), Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos com dois cada, todos na ilha da Santiago.

São Filipe no Fogo soma mais quatro, São Vicente com um, Ribeira Brava de São Nicolau tem mais três, Tarrafal de São Nicolau com um e Maio também com um.

Num dia sem registo de óbitos, as autoridades cabo-verdianas deram alta a mais 70 pessoas, elevando para 36.560 casos recuperados da infeção.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 37.501 casos positivos acumulados, dos quais 336 resultaram em óbito e há ainda a contabilizar 581 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.752.875 mortes em todo o mundo, entre 232,27 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.962 pessoas e foram contabilizados 1.067.775 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

