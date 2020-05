"Infelizmente nem tudo são boas notícias. O doente que estava em situação crítica no Hospital Dr. Agostinho Neto acabou por falecer esta tarde", disse Jorge Noel Barreto, diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, no balanço diário da pandemia de covid-19, na Praia, ilha de Santiago.

Trata-se do segundo cabo-verdiano a morrer infetado pelo novo coronavírus no arquipélago e ambos no hospital da Praia. O primeiro óbito no país foi de um cidadão inglês de 62 anos, na ilha da Boa Vista, em março, e foi também o primeiro caso diagnosticado da doença em Cabo Verde.

De acordo com Jorge Noel Barreto, esta terceira vítima mortal, um homem de 65 anos, internado há cerca de 10 dias, apresentava "outros problemas de saúde" que terão "condicionado o desfecho fatal".

Após este óbito, a taxa de letalidade global em Cabo Verde cresceu para 0,9%, mas relativamente a doentes acima dos 60 anos cifra-se em 11%.

Cabo Verde confirmou hoje mais dois casos positivos de infeção pelo novo coronavírus, todos na Praia, o registo diário mais baixo das últimas duas semanas e que eleva para 328 o total acumulado no país.

O balanço de hoje, após análise a 101 amostras realizada no Laboratório de Virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, inclui resultados negativos que permitiram a alta de 14 doentes na Praia e quatro na ilha da Boa Vista.

Com este resultado, a ilha da Boa Vista, que diagnosticou o primeiro caso de covid-19 no arquipélago, em 19 de março, e tem um acumulado de 56 casos, passa a contar apenas com dois doentes, internados em isolamento.

A ilha, que deixou no dia 14 de maio de estar em estado de emergência, também não tem novos casos da doença há cerca de três semanas.

"Os dados que temos leva-nos a crer que, por enquanto, não parece haver circulação do vírus na comunidade. Mas ainda é cedo", admitiu ainda Jorge Noel Barreto, sobre a situação da Boa Vista.

Cabo Verde regista um acumulado de casos de covid-19 distribuídos pelas ilhas de Santiago (269), Boa Vista (56) e São Vicente (03, todos recuperados), três óbitos e 85 doentes recuperados. Dois turistas estrangeiros infetados regressaram ainda em março aos países de origem.

Assim, permanecem ativos em Cabo Verde, em isolamento, 238 casos, mas mais de 75% dos infetados estão assintomáticos.

A Praia continua a concentrar cerca de 80% dos casos da doença em Cabo Verde, com 233 ativos, de um total acumulado de 262.

Em todo o país estão ainda em quarentena 397 pessoas, de acordo com os dados revelados hoje.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 307 mil mortos e infetou mais de 4,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,6 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // LFS

Lusa/Fim