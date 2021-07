Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano adiantou que do total de 746 amostras analisadas desde domingo, há mais 15 novos casos positivos de infeção para o novo coronavírus, o menor registo dos últimos 14 dias, numa taxa de positividade de 2%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (um), Santa Catarina de Santiago (dois), São Lourenço dos Órgãos (dois), Mosteiros (um), Santa Catarina do Fogo (um), Brava (um), Porto Novo (três) e Sal (dois).

O país registou mais um dia sem contabilizar óbitos associados à covid-19 e deu alta a mais 41 pessoas, passando a ter 32.496 casos considerados recuperados desde o início da pandemia.

Com os novos dados, o país aumentou para 33.317 o acumulado de infetados desde o início da pandemia, dos quais 295 resultaram em morte e há ainda 506 casos ativos.

Em conferência de imprensa semanal de ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que foram registados 16 casos suspeitos e há oito pessoas internadas nos hospitais de Cabo Verde.

Nos últimos 14 dias, o porta-voz do Governo deu conta que a taxa de positividade foi de 3,7%, menor que o mesmo período anterior, que foi de 5,7%.

Por isso, disse que o país continua a ter uma "tendência para melhoria" da situação epidemiológica, com uma taxa abaixo de 4%, o que é desejável, e espera que continue assim ou mesmo que melhore.

Jorge Barreto destacou igualmente melhorias no que diz respeito ao número de óbitos, que foi de 45 em maio e 29 em junho, enquanto até agora em julho já foram contabilizadas nove mortes, dos quais cinco eram pessoas que ainda não tinham recebido pelo menos uma dose das vacinas contra a covid-19.

"É algo que gostávamos de realçar por causa da importância da vacinação, que reduz consideravelmente o risco de complicações e de mortes", salientou aquele profissional de saúde cabo-verdiano.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.093.263 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

RIPE // VM

Lusa/Fim