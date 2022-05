"A instalação desta Unidade de Cuidados Intensivos é um marco histórico para Cabo Verde e a materialização de mais um novo conceito da medicina que queremos para Cabo Verde", afirmou Imadoêno Cabral, durante a cerimónia de inauguração do espaço.

O presidente do conselho de administração explicou que o hospital, o maior em Cabo Verde e com 138 anos de atividade, atende "em condições normais" mais de 100 mil utentes no Serviço de Urgência, anualmente, dos quais cerca de "15% são assistidos nas unidades de cuidados especiais".

O hospital contava apenas com quatro salas para cuidados intermédios para "responder" a 32 especialidades médicas e a uma cobertura praticamente nacional, às quais se acrescentam a partir de agora as seis camas da Unidade de Cuidados Intensivos, de 100 metros quadrados e com "alto padrão tecnológico", em equipamentos de acompanhamento do estado de saúde dos doentes internados.

"Hoje, com a instalação da Unidade de Cuidados Intensivos, passaremos a disponibilizar um espaço próprio, melhores condições técnicas, tecnológicas e humanas. Uma assistência mais qualificada para reduzir os óbitos, implementar novas valências médicas e cirúrgicas, contribuir para a regressão da evacuação de doentes para o estrangeiro", afirmou Imadoêno Cabral.

Este projeto, que começou a ser implementado em abril de 2021, está avaliado em 100 milhões de escudos (cerca de 906 mil euros) e teve o apoio de vários parceiros, entre os quais o Fundo Global das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a CCS-Sida, da embaixada de Portugal em Cabo Verde e das cooperações chinesa e luxemburguesa.

Para o presidente do conselho de administração do HUAN, "será mais um importante recurso e mais uma valência" para a população cabo-verdiana, posicionando a instituição ao nível das melhores em África.

No cargo há cerca de um ano e meio, Imadoêno Cabral recordou tratar-se da sétima inauguração neste período no maior hospital do país, depois do serviço de imagiologia, do novo laboratório, da unidade de gastroenterologia, do apoio em quimioterapia e do centro de investigação e inovação.

"E mais. Muito brevemente teremos a primeira central de gases medicinais nas estruturas de saúde de Cabo Verde, para fornecer um suprimento ininterrupto de gás de alta pressão ajustado aos reguladores de pressão, contribuindo assim para maior segurança, mais sustentabilidade para o Sistema Nacional de Saúde, estimando uma poupança mensal para o hospital em mais de 10 de mil contos [10 milhões de escudos, 90 mil euros]", anunciou ainda.

Para o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que presidiu à inauguração da Unidade de Cuidados Intensivos, trata-se de um serviço com "aquilo que de melhor existe de tecnologia e sistemas" em todo o mundo, que, aliado à formação já ministrada aos profissionais do hospital, representa "mais um serviço de qualidade" disponível no país.

"Mais uma inauguração, mas cada uma delas especial. Estamos a acrescentar um serviço à estrutura do Serviço Nacional de Saúde e com qualidade", destacou o chefe do Governo, elogiando as "apostas assertivas" que o HUAN tem feito e o "serviço de elevada qualidade".

