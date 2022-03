Num aviso de segurança, a autoridade marítima cabo-verdiana informou que nas próximas 24 horas as condições do estado do tempo no arquipélago vão ser caracterizadas por rajadas de vendo ocasionais.

As ondas do mar vão ter entre dois metros a 4,5 metros de altura, aumentando a Noroeste/Norte/Nordeste do arquipélago, com visibilidade reduzida, devido a bruma seca.

"A Autoridade Marítima informa todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional", determinou o IMP.

De acordo com a autoridade marítima, o aviso de segurança é válido pelas próximas 24 horas e as informações sobre o estado do tempo serão atualizadas.

