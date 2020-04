O projeto será implementado pela estatal Água de Rega e, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros de Cabo Verde de 21 de abril à qual a Lusa teve hoje acesso, o Governo autorizou a Direção-Geral do Tesouro a "conceder um aval/garantia", junto do Eximbank Hungary, no valor de 35 milhões de euros, a favor daquela nova empresa pública, para a sua execução.

Há três anos que o arquipélago de Cabo Verde vive uma profunda seca. Este projeto envolve, lê-se no documento, a "construção das infraestruturas e a aquisição de equipamentos", como condutas de adução, estações elevatórias, reservatórios, condutas de distribuição e a instalação de 20 centrais de dessalinizadoras em "zonas próximas de parcelas agrícolas" já identificadas, além de formação e assistência técnica.