Em comunicado, o ministério refere que os laboratórios de virologia do país processaram desde quarta-feira 437 amostras, das quais 59 deram resultado positivo para o novo coronavírus na cidade da Praia.

Ainda na ilha de Santiago foram registados casos positivos de covid-19 nos concelhos de Ribeira Grande (02), Santa Catarina (02), Santa Cruz (05), São Salvador do Mundo (01) e Tarrafal (01).

Na ilha do Sal, outro dos focos da doença em Cabo Verde, foram confirmados mais três casos positivos para covid-19.

Além dos 73 novos casos de covid-19 confirmados, as autoridades de saúde deram 60 doentes como recuperados nas últimas 24 horas no arquipélago.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 3.073 casos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com covid-19, com 33 óbitos desde então.

Desse total, 806 casos permanecem ativos, 2.232 foram dados como recuperados e dois transferidos para os países de origem, segundo os dados do Ministério da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 749 mil mortos e infetou mais de 20,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PVJ // LFS

Lusa/Fim