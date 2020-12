Em comunicado, o ministério cabo-verdiano adiantou que do total de 479 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 41 deram resultado positivo para o novo coronavírus, sendo mais de metade (20) na ilha de São Vicente.

Os restantes casos foram diagnosticados na cidade da Praia (4) e em São Lourenço dos Órgãos (1), em Santiago, em São Filipe (1) e Mosteiros (9), na ilha do Fogo, no Porto Novo (5) e no Maio (1).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde deram alta a mais 25 pessoas, de um total agora de 11.526 casos considerados recuperados.

Do total 11.793 casos positivos acumulados desde 19 de março, o país continua com 112 óbitos, dois doentes transferidos e 150 casos ativos da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

