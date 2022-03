Dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Cabo Verde referem que desde o início da pandemia no país, em 20 de março de 2020, o arquipélago somou 55.949 casos de covid-19, que provocaram 401 óbitos.

De acordo com os mesmos dados, nos últimos 14 dias (14 a 27 de março), os laboratórios nacionais analisaram 4.477 amostras e identificaram 41 novos casos de covid-19. No dia de hoje estão ativos no país 16 casos, o mesmo número da passada segunda-feira, 21 de março.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional, no mesmo período, é de sete por 100 mil habitantes, a taxa de transmissibilidade (Rt) é de 0,99 e a taxa de positividade foi, em média, de 0,9%, segundo os mesmos dados.

Em todo o passado mês de fevereiro registaram-se cinco mortos por complicações associadas à covid-19, tantos como praticamente num único dia em janeiro, no pico de casos da pandemia no arquipélago, segundo o histórico disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Cabo Verde atingiu um recorde diário de cerca de 1.400 novos infetados com o novo coronavírus num único dia em janeiro, já com a nova variante Ómicron a circular no arquipélago, chegando então a registar mais de 7.000 casos ativos, mas a situação melhorou rapidamente a partir da segunda semana de janeiro.

Cabo Verde voltou em 06 de março à situação de alerta, o menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível "mínimo" de restrições devido à pandemia de covid-19, deixando de ser obrigatório a utilização de máscara na via pública.

A medida, que vai vigorar por 30 dias, resultou da "avaliação positiva" da Direção Nacional de Saúde à situação epidemiológica do país, segundo informação do Governo.

Deixou de ser obrigatória a utilização de máscara na via pública, mas mantém-se a sua obrigatoriedade nos espaços fechados de atendimento público, exceto em discotecas.

Deixou também de ser exigida a apresentação de certificado de vacinação ou de teste negativo no acesso a restaurantes e bares, mas continua a ser necessária essa apresentação para aceder a discotecas e locais de diversão noturna, bem como nas viagens interilhas e internacionais.

Todo o país estava em situação de alerta - o nível menos grave de três previstos na lei que estabelece as bases da Proteção Civil -- desde 28 de outubro de 2021, mas o aumento exponencial de novos casos de covid-19 após o período do Natal, e quando registava um Rt de 2,52, levou o Governo a aumentar um nível no final do ano (para situação de contingência, em que permanece ainda), apertando as regras, desde logo com a proibição de festas de passagem de ano e o regresso ao uso obrigatório de máscaras na via pública.

