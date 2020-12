Depois da quebra de 550 mil turistas em 2020 (-70%), devido à pandemia, o Governo cabo-verdiano admite que a recuperação do setor, iniciada em dezembro após a reabertura a voos comerciais, acelere no novo ano, para gerar um crescimento económico, no melhor dos cenários, de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

A concretizar-se, será, ainda assim, inferior ao crescimento anual de mais de 5% que se registava desde 2016. Também ficará distante do recorde de 819.000 turistas de 2019 ou da meta estabelecida antes da pandemia de ultrapassar o milhão de visitantes anuais, que garantem diretamente 25% do PIB cabo-verdiano.