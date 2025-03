Em comunicado, o executivo comunitário anunciou a verba que a gastar ao abrigo do Programa Europa Digital, entre 2025 e 2027, e tem como propósito a "utilização de inteligência artificial" por empresas e a administração pública dos países da UE.

A verba também tem como objetivo reforçar a segurança de dados armazenados digitalmente, "a resiliência cibernética e as competências digitais".

Com este dinheiro, o executivo de Ursula von der Leyen prevê que as empresas "tenham acesso a competências técnicas e oportunidades para testar tecnologias", que também possam ser utilizadas, por exemplo, no setor da saúde, para a gestão de problemas relacionados com as alterações climáticas e também para a educação.

O programa também pode ser utilizado para melhorar a carteira digital europeia, uma iniciativa que prevê que toda a documentação de um cidadão de um dos 27 países da UE esteja centralizada e disponível para consulta em qualquer país do bloco político-económico.

