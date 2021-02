Em comunicado, a empresas Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) informou que devido à baixa visibilidade causada pela bruma seca, todos os voos de hoje sofreram alterações nos horários à espera de melhorias da visibilidade.

Dois dos voos que sofreram alterações foi o Praia - Sal - Praia, que deveria descolar de manhã, mas que passou para o final da tarde, e o Praia - São Vicente -- Praia, que foi transferido provisoriamente para a noite.

"Estamos a contactar os passageiros para informar da situação, pedimos a todos que fiquem atentos às atualizações que iremos fazer", informou ainda a companhia aérea.

Ao início da tarde, o Instituto Marítimo e Portuário (IMP) interditou a saída para o mar de todas as embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional, tendo em conta as condições do estado do tempo no arquipélago em geral durante as próximas 24 horas.

"Visibilidade fraca (4.000 a 2.000 metros), temporariamente muito fraca ou má (inferior a 2.000 metros) nas ilhas de Barlavento e Sotavento Oriental, durante o período da manhã e tarde", são as condições previstas, segundo a autoridade marítima cabo-verdiana.

Além disso, regista-se vento moderado ao longo da tarde em algumas zona de barlavento ocidental e ondas de 2 a 3,5 metros de altura.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara e que é habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde.

