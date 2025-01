"A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai ter o seu primeiro grande evento, em maio, com todos os ministros da agricultura dos países africanos", afirmou Lula da Silva, numa conferência de imprensa.

"Vai ser a primeira reunião do pacto do combate à fome e à pobreza, que nós aprovamos no G20. Ou seja, nós vamos fazer uma reunião para mostrar o que nós temos de bom no Brasil, levar eles [ministros africanos] ao campo para ver o que está a acontecer de bom", acrescentou.

O Presidente brasileiro também explicou que pretende fazer uma reunião técnica com os ministros africanos coordenada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa], pelo Ministério das Relações Exteriores, "para poder transferir um pouco de conhecimento para os nossos companheiros africanos, para ver se a gente combate à fome de verdade".

A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza proposta pelo Brasil, que ocupou a presidência do G20, em 2024, e contou com a adesão de mais de 80 países, além da União Africana e da União Europeia. Também aderiram instituições financeiras, organizações internacionais e entidades filantrópicas e não-governamentais, num total de 148 membros fundadores, entre os quais Portugal.

A iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta e ainda o financiamento de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza no mundo.

