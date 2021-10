Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Seguro Social brasileiro, o saldo obtido em setembro é a diferença entre as 1.780.161 contratações formais e as 1.466.259 demissões registadas no período.

O resultado foi 1,64% menor que o registado em setembro do ano passado, quando foram criados 319.151 empregos com contrato de trabalho, e 14,7% menor que o registado em agosto de 2021, o segundo melhor mês de 2021, com 368.091 vagas.

O Brasil gerou 2.512.937 empregos formais nos primeiros nove meses do ano face ao saldo negativo de 602.240 empregos perdidos entre janeiro e setembro de 2020 devido à crise económica desencadeada pela pandemia de covid-19.

De acordo com o Governo brasileiro, o emprego com contrato de trabalho cresceu nos cinco principais setores produtivos do país, principalmente nos serviços, onde foram criadas 143.418 vagas com todas as garantias trabalhistas.

Apesar do bom resultado do mercado laboral nos últimos meses, a pandemia - que já deixa mais de 605 mil mortos e 21,7 milhões de infetados no Brasil - desencadeou um aumento no desemprego que atingia 14,1% da população em idade produtiva em junho e teve redução para 13,7% (cerca de 14 milhões de pessoas) em julho, segundo os últimos dados oficiais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE).

