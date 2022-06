O saldo de abril é resultado da diferença entre as 1.854.557 contratações formais realizadas e as 1.657.591 demissões formalizadas naquele mês, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O número de empregos gerados no quarto mês do ano no país sul-americano também cresceu 123,4% face a março, quando foram registados 88.145 novos empregos.

O Ministério do Trabalho informou ainda que os empregos gerados no primeiro quadrimestre do ano pelo Brasil somaram 770.593, resultado de 7.715.322 contratações e 6.944.729 demissões.

No entanto, esse número é inferior ao registado entre janeiro e abril de 2021, quando foram contabilizados 894.664 novos postos de trabalho abertos no país.

Os dados mostram que, dos cinco setores analisados, apenas o setor agropecuário perdeu empregos, com saldo negativo de 1.021 vagas, enquanto o que mais gerou foi o de serviços (117.007), responsável por 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Já o salário médio pago no Brasil em abril de 2022 foi de 1.906 reais, cerca de 370 euros, por mês.

