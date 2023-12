Num comunicado, o executivo brasileiro destacou que o novo salário mínimo será pago a trabalhadores, pessoas reformadas e a quem recebe pensão e benefícios de auxílio-doença ou de prestação continuada (BPC).

O reajuste tinha sido anunciado a semana passada pelo ministro do Trabalho e Emprego do país, Luiz Marinho, o qual afirmou que o cálculo só foi possível devido às diretrizes do Grupo de Trabalho de Valorização do Salário Mínimo, criado em fevereiro pelo Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

O cálculo feito para determinar o novo salário mínimo considera a variação da inflação do ano anterior (calculada pelo Governo em cerca de 3,85%) e mais 3% equivalente à expansão do Produto Interno Bruto do país em 2022.

Em maio, Lula da Silva anunciou que o cálculo do salário mínimo seria alterado pelo seu Governo, defendendo que "é preciso lembrar que a valorização do salário mínimo não é essencial apenas para quem ganha salário mínimo."

"Com mais dinheiro em circulação, as vendas do comércio aumentam, a indústria produz mais. A roda da economia volta a girar e novos empregos são criados", concluiu.

CYR // MLL

Lusa/Fim