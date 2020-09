O incêndio deflagrou pelas 15:45 de quarta-feira, na localidade de Pedras Frias, freguesia de Dem, em Caminha.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o incêndio, com duas frentes ativas, está a consumir uma zona de montanha.

A fonte referiu que o bombeiro sofreu uma queda, provocando-lhe ferimentos ligeiros.

Pelas 11:00, no combate às chamas estavam envolvidos oito meios aéreos pesados e 104 operacionais, auxiliados por 32 viaturas, de várias corporações.

A mesma fonte disse que não há casas, nem estradas em risco, uma vez que o fogo lavra numa montanha.

PM // JAP

Lusa/fim