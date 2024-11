"O relatório final foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal com o indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa", indicou em comunicado a Polícia Federal.

A confirmação foi dada por Bolsonaro ao portal Metrópoles e confirmado depois por ele próprio nas suas redes sociais, com críticas veladas ao juiz Alexandre de Morais, relator do processo no Supremo Tribunal Federal (STF).

"O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei", denunciou o ex-Presidente brasileiro.

