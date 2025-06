Numa nota sobre obras licenciadas e concluídas, o INE referiu que, nos primeiros três meses do ano, "foram licenciados 7,1 mil edifícios, um aumento de 20,3% face ao mesmo período do ano anterior, embora abaixo da variação de 24,1% registada no 4.º trimestre de 2024".

O INE revelou que o licenciamento de edifícios para construções novas, por sua vez, subiu 21,3% (+27,5% no 4.º trimestre de 2024), enquanto para reabilitação aumentou 23,7%, "acelerando face aos 15,7% observados no trimestre precedente".

Já o número de edifícios concluídos foi de 3,9 mil, um aumento homólogo de 1,1% e "uma inversão da redução de 3,6% verificada no trimestre anterior".

De acordo com a mesma informação, no segmento de habitação familiar, "o número de fogos licenciados em construções novas cresceu 36,0%", valor que reforça "o aumento de 23,5% observado no último trimestre", sendo que o número de fogos concluídos aumentou 18,4%, após mais 11,8% no quarto trimestre de 2024.

Assim, em comparação com o trimestre anterior, "o número de edifícios licenciados aumentou 3,8%, enquanto os edifícios concluídos diminuíram 3,9%".

De acordo com o INE, "quase todas as regiões do país registaram aumentos no número de edifícios licenciados, com exceção da Região Autónoma da Madeira (-12,4%) e da Península de Setúbal (-0,3%)", tendo as subidas mais expressivas, todas acima dos 20%, ocorrido nos Açores (+45,4%), Oeste e Vale do Tejo (+29,0%), Alentejo (+27,0%), Grande Lisboa (+25,7%) e Centro (+23,1%).

Já no que diz respeito aos edifícios concluídos, apesar do aumento homólogo para o país, "apenas quatro regiões registaram crescimentos no número de edifícios concluídos: Algarve (+33,1%), Centro (+12,1%), Norte (+3,5%) e Região Autónoma dos Açores (+3,1%)", tendo as restantes regiões observado decréscimos, sendo as maiores reduções na Península de Setúbal (-18,8%) e na Região Autónoma da Madeira (-16,7%).

