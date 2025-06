Depois de todas as bolsas europeias terem fechado no vermelho na segunda-feira e de Wall Street ter tido ganhos de quase 1%, a bolsa que mais valorizou hoje foi a de Frankfurt, com uma subida de 1,80%, seguida de Paris e Milão, ambas com 1,55%, Madrid, com 1,44%, e Londres, com 0,61%.

O Euro Stoxx 50, índice que lista as maiores empresas europeias com maior capitalização, valorizou 1,78%.

Na Ásia, o índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou a subir mais de 1%, enquanto o Hang Seng, minutos antes do fecho, valorizou mais de 2%. O índice de referência da Bolsa de Xangai subiu 1,15% e a Bolsa de Shenzhen 1,68%.

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto caiu hoje mais de 5% no mercado de futuros de Londres, depois de Israel ter aceitado o cessar-fogo com o Irão proposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

O Presidente norte-americano tinha anunciado na segunda-feira à noite, em Washington, que Israel e o Irão acordaram um cessar-fogo a partir das 05:00 de hoje (07:00 em Israel e 7:30 no Irão).

SO (DD) // SB

Lusa/Fim