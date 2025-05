Numa carta, Bill Gates explicou que, ao doar quase toda a sua fortuna, vai permitir à fundação gastar mais 200 mil milhões de dólares ao longo dos próximos 20 anos e que assim pode certificar-se que "o mundo avança durante esse tempo".

Bill Gates, que criou a Fundação Gates no ano 2000 juntamente com a ex-mulher Melissa Gates que deixou a fundação em 2024, admitiu ser "emocionante ter tanto para investir nestas causas" em entrevista à agência de notícias Associated Press.

"Penso que 20 anos é o equilíbrio certo entre dar o máximo que pudermos para fazer progressos nestas coisas e avisar as pessoas de que agora este dinheiro vai acabar", acrescentou.

Este anúncio reforça a promessa da fundação que apoia causas como a saúde a nível global e a educação nos Estados Unidos.

Quando criada, a fundação gastou 53,8 mil milhões de dólares numa série de projetos, principalmente centrados na saúde pública, na educação e no desenvolvimento e no final de 2024, os ativos líquidos da Fundação Gates ascendiam a 71,3 mil milhões de dólares.

A Fundação Gates tinha planeado encerrar as suas atividades duas décadas após a morte de Bill Gates, o que significa que o anúncio de hoje antecipa significativamente esse calendário.

Para o ano em curso, estabeleceu um orçamento de 8,7 mil milhões de dólares.

O impacto direto da fundação reflete-se na redução para quase metade do número de mortes infantis por causas evitáveis entre 2000 e 2020, de acordo com os dados das Nações Unidas.

"O trabalho da fundação tem tido um impacto muito maior do que eu esperava", disse Gates, chamando-lhe a sua segunda e última carreira.

Até à data, cerca de 41% do dinheiro da fundação provém de Warren Buffet, diretor executivo da Berkshire Hathaway, e o restante da fortuna que Gates fez na Microsoft.

Bill Gates prestou homenagem a Warren Buffett, que "continua a ser o modelo máximo de generosidade".

"Espero que outras pessoas ricas se apercebam até que ponto podem melhorar a sorte das pessoas mais pobres do mundo aumentando os seus donativos", afirmou Bill Gates.

Além dos cerca de 100 mil milhões de dólares que investiu desde a sua fundação, há 25 anos, tem canalizado os fundos também para a investigação científica, ajudando a desenvolver novas tecnologias e alimentando parcerias de longo prazo com países e empresas.

A fundação tem ainda objetivos como controlar doenças mortais, como a malária, e reduzir a subnutrição, que torna as crianças mais vulneráveis a outras doenças e colabora diretamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a Parceria para a Erradicação da Poliomielite (PEP) e a Aliança para as Vacinas (Gavi).

