Biden chegou à Florida, onde visitará, pelo segundo dia consecutivo, as zonas destruídas pela passagem do furacão, após a ronda realizada na quarta-feira pelos estados da Carolina do Norte e do Sul.

O Presidente, que não se reunirá com o governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, vai visitar em primeiro lugar Tallahassee, a capital estadual, para em seguida sobrevoar as áreas onde o Helene tocou terra, nas imediações de Perry, no noroeste da Florida.

De seguida, assistirá a um 'briefing' informativo em Keaton Beach, antes de se dirigir para a Geórgia, onde também não se encontrará com o governador, o republicano Brian Kemp, mas visitará Valdosta, uma área afetada no sul daquele estado, onde o ex-presidente norte-americano e atual candidato presidencial republicano, Donald Trump, se deslocou na segunda-feira.

Joe Biden, que também vai percorrer Ray City, onde proferirá um discurso, ordenou ao Departamento de Defesa que enviasse até 1.000 soldados no ativo para as áreas de desastre afetadas pelo Helene, que entrou na Florida como um enorme e poderoso furacão e causou morte e destruição em pelo menos seis estados norte-americanos.

Os militares ajudarão a distribuir alimentos, água e outros bens de primeira necessidade em muitas zonas, como Asheville, na Carolina do Norte, uma das cidades mais afetadas.

Uma semana após a chegada do Helene aos Estados Unidos, pelo menos um milhão de habitações continuam sem eletricidade e muitas mais estão sem água potável, transportes e serviços de comunicações.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, indicou que Biden não se reuniria com DeSantis porque este tinha agendada uma viagem para outros pontos do estado, para ver os danos causados pelo furacão.

"DeSantis não vai estar presente, mas temos estado em contacto com a sua equipa. Sabemos que tem outras zonas para supervisionar hoje, mas temos estado em comunicação com a sua equipa", disse a porta-voz.

Jean-Pierre disse ainda que o Presidente falou com DeSantis e Kemp hoje, e que ambos os republicanos foram convidados.

Entretanto, outro furacão, Kirk, continua hoje a deslocar-se pelo Atlântico, sem previsões de que cause danos em terra.

