Os comentários de Joe Biden foram feitos numa entrevista no programa "The View", da cadeia de televisão ABC, e surgem após dias de confrontos entre Israel e os combatentes do Hezbollah, apoiados pelo Irão, no Líbano, que mataram centenas de pessoas e reacenderam os receios de uma guerra mais vasta no Médio Oriente.

No entanto, o líder norte-americano considera que ainda existe "a possibilidade de um acordo que possa mudar fundamentalmente toda a região".

"Há uma possibilidade, não quero exagerar, mas há uma possibilidade de que, se conseguirmos um cessar-fogo no Líbano, isso nos permita abordar a Cisjordânia", explicou.

"Também temos de lidar com Gaza, mas tudo isto é possível e estou a dedicar toda a minha energia com a minha equipa (...) para alcançar este objetivo", assegurou Biden.

O Presidente dos Estados Unidos afirmou que a situação atual é um "ponto de viragem na história" e que o que acontecer "a curto prazo" irá definir o curso do mundo nas próximas décadas.

Terça-feira, no seu último discurso na Assembleia Geral da ONU, Biden advertiu contra uma "guerra em grande escala" no Médio Oriente, dada a crescente tensão entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, e defendeu que se dê uma oportunidade à diplomacia.

JSD // PDF

Lusa/Fim