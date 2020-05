De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas o número de novas contaminações pelo coronavírus recuou para 396, menos 99 do que os 485 de sábado, a quarta baixa consecutiva, apresentando um total de 53.449.

Nas últimas 24 horas, registaram-se na Bélgica 62 novas mortes por covid-19, menos 13 do que as 75 de domingo, com o país a totalizar agora 8.707 óbitos.

Segundo os dados de hoje, nas últimas 24 horas, foram hospitalizadas 60 pessoas (83 no domingo), num total de 16.279, e 55 tiveram alta (231 na véspera), o que perfaz 13.697.

Desde o início de março, foram feitos 334.255 testes em laboratórios.

O pico de mortes por covid-19 aconteceu na semana de 06 a 12 de abril, ao fim de quatro semanas de confinamento na Bélgica, com o número máximo de 340 óbitos a ser registado no dia 12 de abril.

A Bélgica está em sétimo lugar na lista de países da Europa com maior número de casos desde o primeiro registo - Espanha é o primeiro -, e ocupa o quinto lugar em relação ao número de óbitos, sendo o Reino Unido, seguido pela Itália, os países com o maior número de mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

