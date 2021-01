No requerimento, que será votado esta terça-feira na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o BE requer a audição do ex-inspetor-Geral da Inspeção-Geral Diplomática e Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o embaixador José de Bouza Serrano, e da atual inspetora-geral, a ministra Plenipotenciária de 1.ª classe, Maria José Teixeira de Morais Pires.

Os deputados deverão votar também um requerimento do PSD a solicitar a audição do novo secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, para apresentar a Estratégia da Cooperação Portuguesa para o período de 2021-2030.