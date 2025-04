Esta posição foi expressa pelo partido numa resposta enviada à RTP, e à qual a Lusa teve acesso, depois de a coligação AD - PSD/CDS-PP ter indicado Nuno Melo e não o líder do PSD e atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, para debater com BE, Livre e PAN nas televisões.

O debate entre BE e AD está agendado para quarta-feira, na RTP, às 21:00.

Joana Mortágua é deputada e a 'número um' indicada pelo partido para o círculo eleitoral de Setúbal, além de membro do Secretariado nacional do BE.

O BE já tinha informado as televisões, no passado dia 02 de abril, que se faria representar por "um dos cabeças-de-lista" nestes debates, reiterando a disponibilidade da coordenadora nacional, Mariana Mortágua, para debater com Luís Montenegro.

Nuno Melo já representou a AD em dois debates televisivos, um contra o Livre, que indicou a porta-voz e líder parlamentar, Isabel Mendes Lopes, e outro frente ao PAN, representado pela líder e deputada única, Inês Sousa Real.

Os debates televisivos para as legislativas arrancam em 07 de abril na TVI, com Aliança Democrática (AD) e CDU, e terminam em 28, com transmissão na RTP, SIC e TVI do frente-a-frente entre AD e PS.

Ao todo serão 28 debates, divididos entre os canais de sinal aberto e de cabo, de acordo com o sorteio, aos quais acresce dois debates a realizar pela RTP.

