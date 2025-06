Valmeinier 1800, França, 14 jun 2025 (Lusa) -- Tadej Pogacar (UAE Emirates) deu hoje um passo decisivo rumo ao triunfo final no Critério do Dauphiné, ao ganhar em solitário a etapa 'rainha' para reforçar a liderança da geral à frente do ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard.