"Estive em finais na América do Sul, em estádios magníficos no México, mas, sem dúvida, que disputar um Mundial de Clubes a defender as cores do FC Porto, um clube bicampeão do mundo, vai ser ainda mais especial. Estamos aqui para ser competitivos e acho que vamos ser competitivos", afirmou sábado Anselmi, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o emblema brasileiro, da primeira jornada do Grupo A.

Para o treinador argentino, o jogo com o Palmeiras, do português Abel Ferreira, vai ser intenso e defendeu que não há margem de erro frente à formação de São Paulo.

"Conheço bem a grandeza do Palmeiras, porque venho da América do Sul. Sabemos que vai ser um jogo intenso, que eles têm um grande treinador que já conquistou muitos títulos no clube. Nestas competições, todos os jogos são muito importantes e não há margem de erro. Espero um duelo intenso, bem disputado, com duas equipas de olhos na baliza adversária", disse o técnico de 39 anos, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Anselmi recusou traçar objetivos para o FC Porto neste novo formato do Mundial de clubes, que junta pela primeira vez 32 equipas, e desvalorizou a ausência do guarda-redes Diogo Costa, lesionado para esta primeira ronda, deixando palavras de motivação ao substituto.

"Temos o Cláudio Ramos, que tem essa grandeza e já nos representou em várias ocasiões. É um dos capitães, está preparado e já esteve em jogos importantes. É por isso que somos uma equipa. Quando não pode jogar um jogador da magnitude do Diogo Costa, que sabemos o que representa, aparece o Cláudio. Confiamos plenamente que vai fazer o melhor possível", frisou.

O antigo treinador do Cruz Azul, do México, enalteceu ainda as qualidades de Gabri Veiga, médio espanhol que foi o único reforço dos 'dragões' para esta competição.

"Encontrei um jovem muito inteligente. Gosta de jogar, gosta da parte tática e isso é sempre bom para um treinador. Depois, claro que precisa de se adaptar ao nosso modelo, tal como os outros jogadores. Mas, quando um jogador é bom, adapta-se mais rápido. E isso pode ver-se nos treinos que fizemos", concluiu.

O Palmeiras-FC Porto está marcado para às 18:00 de hoje (23:00 em Lisboa), no MetLife Stadium, em East Rutherford, e terá arbitragem de Said Martínez, das Honduras.

O Mundial de clubes começa com uma fase de grupos, com os dois primeiros de cada um dos oito agrupamentos a seguir para os oitavos de final, que dão início à fase a eliminar, seguindo-se os quartos de final, as meias-finais e a final, em 13 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

