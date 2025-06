Burns, de 28 anos, chegou ao primeiro lugar na segunda volta graças à sua segunda volta, na sexta-feira, completada em 65 pancadas (cinco abaixo do par), mantendo esta posição ao entregar um cartão no sábado com 69 'shots' (uma abaixo), totalizando 206 pancadas.

Com um agregado de 207 (três abaixo do par), seguem Scott, vencedor do Masters em 2013, e JJ Spaun, o primeiro líder do terceiro 'major' do ano, após cumprirem as suas terceiras voltas aos Oakmont Country Club de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 70 e 72 tacadas, respetivamente.

O norueguês Viktor Hovland completa o quarteto que segue com registos abaixo do par, após ter igualado o registo de referência no sábado (70), totalizando 209 golpes.

Scottie Scheffler, atual líder do ranking mundial e que somou o seu terceiro 'major' ao vencer o mais recente PGA Championship, subiu ao 11.º lugar, com 214 golpes, ao igualar o par do campo, enquanto o também norte-americano Brooks Koepka, campeão em 2017 e 2018, mas que falhou os 'cut' este ano no Masters e no PGA Championship, 'caiu' do oitavo para o 21.º posto, com 215 pancadas.

O norte-irlandês Rory McIlroy, que soma cinco triunfos em 'majors', incluindo o US Open, em 2011, e completou o 'Grand Slam' com o Masters, já este ano, voltou a necessitar de 74 'shots' e caiu para o 49.º posto, com 220 golpes.

