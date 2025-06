Exército israelita anuncia novos ataques contra vários locais iranianos

Jerusalém, 14 jun 2025 (Lusa) - O exército israelita anunciou, a meio da tarde de hoje, que estava "atualmente" a atacar vários locais no Irão, depois de as forças iranianas terem disparado mísseis em resposta ao ataque israelita do dia anterior.