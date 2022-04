No encerramento do debate do Programa do Governo, que decorre hoje na Assembleia da República, Catarina Martins criticou a resposta dada ao país pelo PS e considerou que, "por muito que lhe queira chamar de esquerda, não passa pelos testes mais simples".

"Pode o governo chamar-lhe um problema transitório. Mas, na verdade, o mesmo António Costa que assegura que a crise é transitória, reconhece que o fim da guerra é imprevisível. Uma única certeza: com a recusa de atualização de salários pela inflação, o que o governo veio anunciar a este debate é o corte real de salários, mais ou menos transitório, por um período mais ou menos imprevisível, mas corte de salários", criticou.

