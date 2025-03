A história de "Uzumaki" é narrada por Kirie Goshima, uma jovem que vive na cidade costeira de Kurouzu, atingida por uma estranha e hipnótica maldição sobrenatural, que leva os habitantes a uma obsessão louca e mortal ligada a espirais.

O livro, que é publicado em Portugal pela Devir, tem mais de 600 páginas a preto e branco, com um traço realista e profusamente detalhado na descrição grotesca e opressiva daquela transformação em espirais.

"Uzumaki" foi publicado originalmente no Japão entre 1998 e 1999 por Jungi Ito (63 anos), descrito pela crítica como um mestre da manga de terror e de quem já estão publicados no mercado português "Coleção de Contos" e a série "Tomie".

"O universo de Jungi Ito é muito cruel e as suas personagens são, com frequência, vítimas de circunstâncias e punidas desproporcionalmente por infrações menores, por uma ordem natural desconhecida e incompreensível", refere a nota biográfica sobre o autor no livro.

A edição portuguesa inclui ainda um comentário do ex-diplomata e escritor japonês Masaru Sato que considera "Uzumaki" uma obra-prima sobre a condição humana e sobre capitalismo, e que aconselha a leitura desta banda desenhada a quem queira entender "O Capital", de Karl Marx.

"Se substituirmos o termo 'espiral' por 'capitalismo', veremos a essência do que enfrentamos na atualidade", refere Masaru Sato, para quem o autor Jungi Ito "cristalizou" na banda desenhada um período da História do Japão, quando "a bolha da economia japonesa estourou em fevereiro de 1991".

Esta história de terror distópica, nomeada para os prémios norte-americanos de BD Eisner, já teve várias adaptações para videojogos, cinema e para uma minissérie televisiva de animação.

