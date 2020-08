Banhos interditados em duas praias de Cascais após presença de 'Medusa Velella'

As praias de Carcavelos e São Pedro do Estoril, em Cascais, estão hoje interditadas a banhos, com o hastear da bandeira vermelha após ter sido detetada a presença de 'Medusa Velella', avançou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).