Segundo uma diretiva hoje divulgada no seu site, o Banco Nacional de Angola (BNA) estabelece que os bancos são obrigados a assegurar que as caixas automáticas disponibilizam uma taxa de numerário não inferior a 95% durante as horas normais de expediente no período de 25 de cada mês até ao dia 05 do mês seguinte, incluindo sábados até ao meio-dia.

Em Luanda, e nas restantes províncias, são frequentes as filas para levantar dinheiro ao balcão ou nas caixas automáticas, frequentemente sem valores disponíveis, sobretudo no final do mês quando muitos funcionários públicos recebem os seus salários.

Além do reforço das caixas automáticas, o BNA salienta que os bancos devem considerar o alargamento do período de abertura das suas agências com maior movimento, incluindo aos sábados, sempre que se mostrar necessário, em particular nos períodos de pagamento dos salários da função pública, divulgando os horários de atendimento.

O incumprimento do disposto na presente diretiva, bem como do dever de proporcionar ao cliente um serviço de qualidade, é punível dos termos da Lei n.º 14/21, de 19 de maio - lei do regime geral das instituições financeiras, lembra o regulador, que dá até 15 de setembro para que os bancos se adequem às medidas.

RCR // VM

Lusa/Fim