"Embora saudemos os sinais de recuperação global, a pandemia continua a impor pobreza e desigualdade às pessoas nos países em desenvolvimento em todo o mundo", afirmou o presidente do Banco Mundial (BM), David Malpass, ao apresentar hoje o novo relatório semestral com as perspetivas económicas.

O BM melhorou as previsões para quase todas as regiões e países, exceto para os países com rendimentos mais fracos.

Espera-se que 90% das economias avançadas retomem em 2022 o rendimento per capita que tinham antes da pandemia, mas só um terço dos mercados emergentes vão conseguir fazê-lo no próximo ano, o que se deve em grande parte ao acesso desigual a vacinas contra a covid-19, advertiu o BM.

A economia norte-americana vai registar este ano uma expansão de 6,8% este ano, após uma contração de 3,5% no ano passado, para a China é esperada um crescimento de 8,5%, após um abrandamento do crescimento para 2,3% em 2020 e a zona euro deverá crescer 4,2%, face ao recuo de 6,6% no ano anterior.

Na América Latina, o BM prevê um crescimento de 5,2% em 2021, acima das previsões de 3,2% apresentadas há seis meses, mas o BM ressalva que isso vai depender dos "progressos moderados na vacinação, do alívio das medidas restritivas e de um aumento do preço das matérias-primas", entre outros fatores.

