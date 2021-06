(CORREÇÃO)Lourinhã, Lisboa, 14 jun 2021 (Lusa)- Investigadores do Dino Parque e do Museu da Lourinhã anunciaram hoje a descoberta do mais antigo e mais completo fóssil de plesiossauro da Península Ibérica, encontrado por colecionadores numa praia de São Pedro de Moel, na Marinha Grande.