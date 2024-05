Segundo os diplomas com as atualizações salariais, com data de 22 de maio, esses reajustes envolvem oito diferentes setores da economia moçambicana, tenda o último aumento nos salários mínimos ocorrido em abril de 2023.

O Governo moçambicano aprovou em 30 de abril passado reajustes salariais mínimos no país, com uma taxa que varia entre 3% e 10,53%, anunciou na ocasião o vice-ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Manuel Farnela.

O reajuste resultou de uma proposta da comissão consultiva de Trabalho, avançou o governante, após uma reunião do Conselho de Ministros, em Maputo.

"Os mínimos pontos tornados públicos não são os desejáveis, mas sim os possíveis, tomando em conta a atual conjuntura económica e social do nosso país", declarou o vice-ministro.

Entre os setores que registaram aumento, destaca-se o segmento que inclui a pesca, com os valores mais baixos, que, após o aumento de 3,3% no salário mínimo, o mesmo passa para 4.941 meticais (72 euros).

Também se destaca o setor que inclui a agricultura, pecuária, caça e silvicultura, em que o salário foi reajustado com uma taxa de 9,27%, passando para 6.338 meticais (93 euros).

No segmento da indústria e semi-industrial, o reajuste é de 5%, passando para 6.531 meticais (95 euros).

Na indústria de extração de minérios de grandes empresas e microfinanças, entre os que têm os salários mínimos mais altos, a taxa de reajuste foi de 8%, passando para 14.183 meticais (208 euros), e 10,53%, subindo para 15.741 meticais (231 euros), respetivamente.

