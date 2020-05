O chamado Índice de Atividade Económica (IBC-Br), usado para tentar antecipar o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, também mostrou uma contração de 0,28% da economia em comparação ao mesmo período de 2019.

O primeiro trimestre de 2020 não foi muito afetado pelos efeitos das medidas para conter o novo coronavírus. No entanto, em março, com os primeiros impactos da pandemia na economia, o índice caiu 5,90% face a fevereiro.

O primeiro caso da covid-19 foi detetado no Brasil no final de fevereiro e, em março, estados e municípios começaram a tomar medidas de isolamento social, que incluíam o fecho de lojas não essenciais, e que ainda estão em vigor em muitas cidades do país.

O surgimento da covid-19 agravou os resultados de uma economia que recuperava lentamente de uma profunda recessão entre os anos de 2015 e 2016, quando o PIB brasileiro perdeu quase sete pontos percentuais.

Nos três anos seguintes, a economia do Brasil registou resultados positivos, houve uma subida de 1,3% do PIB em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. A previsão inicial para este ano, antes da pandemia, era de que a economia do maior país da América do Sul registaria um crescimento de 2,5%.

No entanto, o Governo brasileiro reviu esta semana a sua projeção sobre o desempenho do PIB e passou a prever uma queda de 4,7%, devido aos efeitos da pandemia.

O mercado financeiro, consultado semanalmente pelo Banco Central, calcula que a contração da economia brasileira em 2020 será de 4,11%.

Se estas previsões forem confirmadas, a maior economia da América do Sul sofrerá em 2020 "a maior retração do PIB" da sua história, segundo um relatório divulgado na quarta-feira pelo Ministério da Economia.

Preocupado com a economia e o emprego, o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, um dos mais céticos sobre os efeitos da covid-19, criticou as medidas restritivas impostas pela maioria dos governadores e pediu repetidamente que os brasileiros fossem autorizados a voltar ao trabalho.

No Brasil, há 202.918 casos e 13.993 mortes provocadas pela covid-19.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

