O vice-chefe da administração militar de Khmelnytskyi disse na plataforma de mensagens Telegram que a região do oeste da Ucrânia "foi alvo de ataques hostis por parte da Rússia" durante a madrugada.

"De acordo com os relatos iniciais, quatro pessoas foram infelizmente mortas", anunciou Sergei Tyurin, dando também conta de cinco feridos, um dos quais com ferimentos graves.

Na região da capital, três pessoas morreram e 10 ficaram feridas, incluindo duas crianças, após um novo ataque russo esta manhã, utilizando drones e mísseis, disse o governador de Kiev, Mykola Kalashnyk.

"Infelizmente, três pessoas morreram em consequência de um ataque inimigo [no distrito de Buchanan]. Duas pessoas foram encontradas enquanto era apagado um incêndio no distrito de Obukhiv", disse Kalashnyk, no Telegram.

A administração militar da capital disse que a Rússia atacou a Ucrânia com 14 mísseis balísticos e 250 'drones' Shahed, de fabrico iraniano, enquanto as forças ucranianas abateram seis mísseis e neutralizaram 245 'drones' --- 128 'drones' foram abatidos e 117 foram frustrados com recurso a meios eletrónicos.

Numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, classificou-a como uma "evidência clara de que o aumento da pressão de sanções sobre Moscovo é necessário para acelerar o processo de paz".

Também na X, o secretário para os Negócios Estrangeiros do Reino Unido falou sobre "mais uma noite de terror para os civis ucranianos". "Estas não são ações de um país que procura a paz", disse David Lammy.

A embaixadora da União Europeia em Kiev descreveu o ataque como horrível. "Se alguém ainda duvida que a Rússia quer que a guerra continue --- leia as notícias", escreveu Katarina Mathernová na rede social.

O alerta de ataque aéreo em Kiev durou mais de sete horas, alertando para a aproximação de mísseis e drones.

Esta foi a segunda noite de grandes ataques contra Kiev, depois de cerca de 250 'drones' e 14 mísseis balísticos terem sido detetados durante a madrugada de sábado pela força aérea ucraniana, a maioria dos quais visava a capital.

Estes ataques ocorreram no meio de uma troca de prisioneiros, estando a etapa final prevista para hoje, o único resultado tangível das primeiras negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, em meados de maio.

No sábado, 307 prisioneiros de guerra russos foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, anunciaram Kiev e Moscovo.

A primeira parte desta grande troca, no formato de 1.000 por 1.000, envolveu 270 soldados e 120 civis de cada campo na sexta-feira.

VQ (ALU) // VQ

Lusa/Fim