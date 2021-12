O ataque foi levado a cabo por alegados 'jihadistas', avança a agência de notícias espanhola Efe, com base em fontes locais, e aconteceu na cidade de Songho.

O autocarro atacado viajava na estrada que liga as cidades de Bandiagara e Sevaré.

As mesmas fontes adiantaram que os alegados 'jihadistas' assassinaram primeiro o motorista do veículo, antes de incendiar o autocarro e matar as pessoas que estavam lá dentro, incluindo mulheres com bebés, jovens grávidas e idosos.

Várias fontes locais citadas pela Efe descreveram o ataque como "bárbaro e cruel", mas, até agora, não foi feita qualquer comunicação oficial do Governo de transição.

O Mali vive uma situação complexa de insegurança e instabilidade política, com a presença de grupos 'jihadistas' no território, que estão a intensificar os ataques contra a população civil, o exército do Mali e as forças estrangeiras e das Nações Unidas.

O país foi alvo de dois golpes de Estado em menos de um ano, após os quais teve início um processo de transição que ainda não foi concluído, aguardando-se a realização de uma eleição geral que ainda não foi agendada.

PMC // JNM

Lusa/Fim