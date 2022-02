Os deputados comprometem-se a trabalhar "em sintonia" com o Governo de Macau "na aceleração do processo de diversificação económica, na otimização das infraestruturas relacionadas com a vida da população, no aprofundamento da reforma administrativa e na promoção da construção da Zona de cooperação aprofundada na ilha de Hengqin" [ilha da Montanha], disse Kou Hoi Hin, durante um almoço com jornalistas locais.

"Será intensificado ainda mais o trabalho legislativo e aperfeiçoado continuamente o sistema institucional para a governação de Macau assente no primado da lei", salientou.

Para a presente sessão legislativa, o responsável destacou o trabalho dos deputados que antecede o fim dos contratos de concessão do jogo, prometendo o contributo da AL para o "desenvolvimento saudável e ordenado da indústria do jogo".

Kou Hoi In salientou ainda que o ano passado ficou marcado pela mudança do mandato na AL, com as eleições para a sétima legislatura a garantirem que os assentos parlamentares "passaram a ser preenchidos na sua totalidade por figuras patrióticas, materializando, deste modo, o princípio 'Macau governado por patriotas'".

As eleições de setembro passado foram marcadas pela exclusão do campo pró-democracia, depois de o Tribunal de Última Instância (TUI) de Macau ter mantido a decisão da comissão eleitoral que acusou os candidatos pró-democratas de não defenderem a Lei Básica e de serem infiéis ao território.

Macau passou a ser uma região administrativa especial chinesa em 20 de dezembro de 1999, com um elevado grau de autonomia definido e acordado por um período de 50 anos, ao abrigo da Lei Básica.

EJ // VM

Lusa/Fim