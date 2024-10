Um ativo virtual é um bem que existe no digital, ao qual se atribui um valor monetário. As moedas virtuais têm sido cada vez mais procuradas no nosso país e Rita Soares, do Banco de Portugal, alerta para os cuidados a ter.

É importante salientar que não existe proteção legal para esses ativos, e em caso de perda de capital investido, os custos são suportados somente pelo utilizador.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui