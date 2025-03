"Escrito por um licenciado sobre um homem com a 4.ª classe. Quem ensinou mais a quem?" A introdução de José Alberto de Carvalho serve como uma luva à história do comendador Rui Nabeiro, cujas lições o atual CEO do grupo criado e conduzido pelo avô a um dos maiores do país, o neto, Rui Miguel Nabeiro, agora conta em livro.

Numa sessão de lançamento que contou com testemunhos de membros da família do comendador e de amigos como Conceição Zagalo e Paulo Portas, ao fim da tarde desta sexta-feira, no Museu do Oriente, em Lisboa, contou-se a viagem de Rui. Um caminho que se fez do antigo "pregoeiro" de 8 ou 9 anos que contava as notícias da vila de Campo Maior, nas palavras de João Manuel Nabeiro (filho de Rui, pai de Rui Miguel e atual chairman do Grupo Delta) até se tornar num dos maiores nomes que orgulham Portugal.

Dos riscos tomados até ao fim da vida — desde logo o exemplo das cápsulas de café, em que a Delta embarcou por determinação do comendador que considerava que não arriscar é o maior risco que se pode tomar — até ao seu Alentejo onde o avô "industrial" de Paulo Portas lhe contou a história de crescimento e persistência de Rui Nabeiro e lhe deu a conhecer o café, por que tomou o gosto e o saber.

O empresário ainda hoje reconhecido como o empresário mais representativo do nosso país — um orgulho para a família e uma inspiração para quem lhe conheça a história — é personagem principal de O Legado do Meu Avô - Lições de Gestão e Liderança. Nas palavras do próprio autor, o neto do fundador da Delta, "uma viagem de reflexão sobre o passado, o presente e o futuro, mas também uma profunda aprendizagem".

Em dez capítulos que incluem também relatos de outros grandes nomes como Daniel Proença de Carvalho, Conceição Zagalo, Francisco Pinto Balsemão, António Costa ou Paulo Portas, faz-se um roteiro por aquilo que foi o modo de gestão do comendador mas também se desenha estratégias que podem e devem ser ponto de partida para outros gestores que queiram chegar ao sucesso, sempre contando com os outros, transportando os outros. Porque esta viagem, para chegar a bom porto, nunca pode ser feita a solo e nem se concretiza plenamente sem se encontrar a continuidade, os seguidores, os herdeiros de personalidade, mais até do que dos negócios.

Sobre a base do exemplo de Rui Nabeiro, constrói-se assim uma história que é também um guia para se fazer grande à maneira antiga, tijolo sobre tijolo, sem perder a humanidade mas antes dando sempre a mão aos que estão à volta, conforme o comendador sempre fez.

Ensinar através do exemplo prático de Rui Nabeiro — de episódios da sua vida pessoal, mais íntimos e ainda desconhecidos, até da relação mais emocional entre avô e neto, bem como de outros momentos de decisão profissional fundamentais para o desenvolvimento do grupo — é também uma missão deste livro que homenageia uma personalidade única e cujas receitas de venda foram adjudicadas desde logo à instituição de responsabilidade social do Grupo Nabeiro.