"O que mais clientes me trouxe em 20 anos foi tratar bem as pessoas, técnica e humanamente." A frase tem quase uma década, disse-ma Miguel Stanley numa entrevista já antiga, mas seria provável que a repetisse hoje. Pelo menos, continuaria a ser verdade. E isso tem trazido créditos e reconhecimento mundial ao médico dentista, como se comprova agora pelo convite recebido da Universidade de Harvard para ser membro-fundador do Clinical Innovation Board da Harvard School of Dental Medicine (HSDM).

Pensar a inovação na Medicina Dentária, com as ferramentas que existem e que estão em constante e rápida evolução, sempre ao serviço da saúde e do bem-estar das pessoas é o objetivo. E Stanley, que tem vincado a sua atuação na prática pela promoção de cuidados que consolidam o conjunto boca-corpo — porque entende que cuidar dos dentes é não apenas uma necessidade semelhante à de manter saudável qualquer outra parte do organismo como também de contribuir para a autoconfiança, o bem-estar e consequentemente uma mente mais saudável — foi a escolha óbvia para a Universidade.

O convite "foi feito diretamente pelo reitor da Universidade de Medicina Dentária de Harvard, o professor William V. Giannobile", conta ao SAPO, justificado o convite pela "excelência da sua prática médica, nomeadamente na área da inovação". "Seria significativo para mim que se juntasse a este grupo inaugural, pois sei que acrescentaria grandes contributos, dada a sua vasta experiência na área da medicina dentária avançada e da ligação boca-corpo", lê-se na carta-convite assinada por Giannobile, a que o SAPO teve acesso.

A ideia é que o Conselho Consultivo de Inovação da HSDM — que terá 11 personalidades, entre líderes educação dentária, cientistas clínicos e pioneiros da indústria que possam trazer inovações aos cuidados clínicos — assuma um relevante papel nas orientações e recomendações para a visão clínica da universidade, promovendo a inovação na prestação de cuidados clínicos, na Educação clínica em medicina dentária, nos resultados no mercado de trabalho e nas atividades de investigação clínica, explica-se ainda na proposta.

"Na medicina, a tecnologia, a par com o conhecimento, é um pilar fundamental no desenvolvimento de novas terapias, na precisão e rapidez no diagnóstico que podem levar à cura e salvar vidas", vinca Miguel Stanley, que considera a oportunidade de fazer parte deste novo projeto internacional uma via rápida para partilhar com os pares "experiências na prática da medicina oral fundamentada na excelência e devolvê-la à academia, ao seu corpo docente e aos seus alunos".

"Odontologia digital, IA em imagiologia biomédica e patologia, registos eletrónicos, integração médico-dentária, modelos na prestação de cuidados clínicos" são áreas em que se aposta na inovação, num grupo em que se contam apenas dois médicos dentistas europeus e que inclui Edward Zuckeberk, igualmente da especialidade e pai de Mark Zuckerberg.

Professor Associado da Escola de Medicina Dentária da Universidade da Pensilvânia desde 2018 e fundador da White Clinic, em Lisboa, Stanley colheu a sua primeira inspiração na intervenção de um dos pais da medicina estética dentária, Ronald Goldstein (da Goldstein, Garber & Salama), numa palestra a que assistiu em 1997. Foi logo nessa época, ainda na faculdade, que ganhou a ambição de criar uma clínica semelhante, com especialistas para cada área. E com o tempo a evolução tecnológica foi adicionando valor ao conceito, nomeadamente recorrendo a ferramentas cada vez mais sofisticadas e à Inteligência Artificial para fazer um melhor trabalho, tratando não apenas bocas, mas "o corpo, a forma de estar, a confiança das pessoas" que o procuram como um todo.

Através da IA, os seus métodos permitem coisas tão sofisticadas como, por exemplo, detetar infeções orais que possam ter impacto no sistema imunológico dos pacientes, nomeadamente doenças cardiovasculares, diabetes ou Alzheimer.

A exercer há 26 anos, Miguel Stanley é cofundador da Slow Dentistry Global Network, com sede na Suíça, vice-presidente da Digital Dentistry Society e cofundador da Missing Link, acumulando no currículo centenas de palestras e webinars pelo mundo, sendo o único médico dentista português entre as 32 personalidades mais influentes na Medicina Dentária para a Insisal Edge.