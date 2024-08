A saída de Rosário Farmhouse já era conhecida desde maio, quando a própria confirmou que "ao fim de sete anos, era importante uma mudança", indicando então que a saída nada tinha que ver com a mudança de governo mas antes com "uma decisão pessoal". Agora, sabe-se quem vai suceder-lhe à frente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ).

Ana Isabel Pacheco Valente, desde 2017 vereadora na Câmara de Sintra, onde estava responsável pelo acompanhamento e avaliação das políticas sociais do município, e que antes passou pela Direção de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso da Autoridade Tributária e Aduaneira, intervindo como mandatária do Estado em processos judiciais, foi a escolhida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

E deverá tomar posse já amanhã, ainda que o processo deva seguir, como é de lei, para aprovação da CReSAP.

"Após o requerimento de cessação da comissão de serviço da anterior presidente" e "face à vacatura do lugar, considerou-se necessário e urgente proceder à designação da nova presidente da CNPDPCJ, a fim de garantir o normal e eficaz funcionamento deste organismo público", lê-se no comunicado enviado neste final de tarde pelo Ministério da Segurança Social.

"Considerando que o Estatuto do Pessoal Dirigente estabelece que os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição, irá ser solicitada à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) a abertura de procedimento concursal, seguindo os necessários trâmites legais", esclarece ainda o gabinete da ministra, adiantando que, apesar de ser necessária a confirmação, "Ana Pacheco Valente iniciará as novas funções amanhã, 8 de agosto de 2024".