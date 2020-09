"Quando a liberdade de expressão, o direito à informação e o direito a ser informado são colocados em causa, o Estado de Direito, no seu todo, está colocado em causa e é, sem dúvida, um retrocesso civilizacional", afirmou Gilberto Correia.

Correia falava aos jornalistas, à margem da cerimónia de lançamento do Dia do Advogado e da Semana do Advogado moçambicano.