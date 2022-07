Com um cartaz abrangente e dirigido a vários públicos, as festas prometem "animação diversificada, gastronomia tradicional, atividades desportivas e uma feira de atividades económicas", a realizar no parque de eventos Santa Maria da Vitória.

No concerto inaugural, no dia 12, Anselmo Ralph sobe ao palco e é antecedido pela banda Mãe Lua. No dia seguinte, a noite reserva o espetáculo de Fernando Pereira - conhecido como o "senhor das vozes", cabendo a primeira parte do espetáculo à banda EN1.

Em 14 de agosto, atuam os Quatro e Meia, "formação de Coimbra que surgiu em 2013 e que nos últimos tempos tem registado diversos sucessos". Este concerto será antecedido pela atuação do músico da Batalha Tiago Pinho.

Miguel Araújo, "um dos principais músicos e compositores do país", encerrará as Festas da Batalha, no dia 15, com um "grande concerto", acompanhado pela sua banda. Tiago Borges & O Gato Maltês farão a primeira parte desta noite.

Para além dos concertos, todos com entrada livre, o desporto integra também o cartaz das Festas da Batalha, com a tradicional prova de atletismo "Mestre de Avis", a realizar no dia 15, com partida na localidade de São Jorge, Porto de Mós, e chegada à Praça Mouzinho de Albuquerque, na Vila da Batalha, com uma extensão de cerca de 7 km, adiantou o Município da Batalha, liderado por Raul Castro (movimento independente Batalha é de Todos).

Realizar-se-á ainda a XII edição do Torneio Interfreguesias de futebol 11 (masculino) "São Nuno de Santa Maria", que se disputará nos dias 13 e 14 de agosto no campo de futebol sintético da vila, e o Torneio Interfreguesias de Futebol 5 (feminino) "Dona Filipa de Lencastre", a realizar em 13 de agosto.

Na edição de 2022 das Festas da Batalha, os mais pequenos contarão com um espaço "KidZone", onde serão instalados insufláveis para utilização gratuita. No exterior do recinto, será também instalada uma zona de divertimentos, com os tradicionais carrosséis e pista de carrinhos de choque.

Será instalada também a "Gaming Zone", espaço que será dinamizado pelo Centro Social Cultural e Recreativo das Brancas e que oferecerá aos mais novos jogos e outras atividades lúdicas.

Os apreciadores da música eletrónica também não foram esquecidos, referiu a Câmara, estando garantida nos dias 12, 13 e 14 de agosto uma tenda onde atuarão, respetivamente, os Usados com Garantia, Pedro Carrilho e 2Glazen.

