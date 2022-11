O comunicado de imprensa salienta que serão disponibilizadas frequências de voo adicionais a partir do dia 11 de novembro, nas ligações para Cabinda, Catumbela, Lubango, Saurimo, Dundo, Namibe e Ondjiva.

As frequências adicionadas à programação global de voos para novembro serão operadas por uma aeronave modelo DASH-8, com capacidade para transportar 74 passageiros, sendo 64 em classe económica e 10 em classe executiva.

De acordo com a companhia, esta medida vai favorecer a circulação de pessoas e carga entre Luanda e as demais províncias, num período do ano em que se aproximam as festividades de dezembro e se regista um maior volume de compras e trânsito interprovincial.

Nesse sentido, exclusivamente este mês, serão disponibilizados cinco voos diários, à segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, na ligação entre Luanda e Cabinda (província de Cabinda).

A ligação entre Luanda e Catumbela (província de Benguela) será reforçada com dois voos diários, à segunda-feira, sexta-feira e domingo.

Já para Luanda e Lubango (província da Huíla) serão realizados dois voos diários, à sexta-feira, enquanto na ligação entre Luanda e Saurimo (Lunda-Sul) será disponibilizado um voo diário, à terça-feira.

Para Luanda e Dundo (província da Lunda-Norte) será disponibilizado um voo diário, ao sábado, e para Luanda e Namibe (província do Namibe) será disponibilizado igualmente um voo diário, à quinta-feira.

Luanda e Ondjiva (província do Cunene) terá ligação por um voo diário, à segunda-feira.

NME // JH

Lusa/Fim